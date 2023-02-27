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Voltmetre Neyi Ölçer?

Voltmetreler genellikle elektrik devrelerindeki kullanımları ile bilinmektedir. Elektrik devrelerinden geçmekte olan akım değerlerinin ölçülmesine yaramakta olan bir alet olduğu söylenebilmektedir. Devre içerisinde bulunmakta olan voltmetrelerin devrelere nasıl bağlanacağı da oldukça merak edilmekte olan konular arasında yer almaktadır.

Voltmetre bir elektrik devresi içerisinde bulunmakta olan iki farklı nokta arasındaki gerilimi yani potansiyel farkı ölçme maksadı ile yapılmakta olan bir ölçüm aracıdır. Voltmetre aletinin iç direnci oldukça büyük olduğundan dolayı içerisinde bulunacağı devreye paralel olarak bağlanmalıdır. Bu sayede üzerinden geçmekte olan akım çok küçük bir değer almaktadır. Bundan dolayı voltmetre her zaman devreye paralel bağlanmaktadır.

Voltmetre Ne İşe Yarar?

Merak edilen sorulardan bir tanesinin ise voltmetre ne işe yarar sorunu olduğu gözlemlenmektedir. Voltmetreler, ampermetrelerin tam tersi biçimde potansiyel farkı ölçülmek istenen elektrik devresine gerilim kaynağının iki ucuna paralel olacak bicinde bağlanmaktadır. Voltmetreler elektrik devresindeki gerilimi ölçmeye yaramakta olan aletler olarak görülmektedir. Gerilim yani volt ‘’v’’ ile devrede gösterilmektedir.

Voltmetre Nedir?

Öğrenciler tarafından fizik dersleri için en çok araştırılmakta olan aletlerden birinin de voltmetre olduğu söylenebilmektedir. Bir elektrik devresinde bulunmakta olan iki nokta arasında potansiyel farkı gerilimi ölçmek için kullanılmakta olan bir alettir. Potansiyel farkı ölçülecek iki nokta arasına paralel bir şekilde bağlanmalıdır. Bu biçimde doğru olan potansiyel farkı ölçülebilmektedir. Voltmetreler devreler üzerinde bir yuvarlak içerisinde yazılmakta olan V harfi ile gösterilmektedir. Aynı zamanda iki farklı çeşidi bulunmaktadır.

Analog voltmetre, yalnızca doğru akım devrelerinde ölçüm yapmak için kullanılabilmektedir. Aynı zamanda bu voltmetreler, gallvanometre ile çalışmaktadır. Dijital voltmetre ise voltajlar sayısal olarak daha rahat bir şekilde görülebilmektedir.

Voltmetre Özellikleri

Genel olarak voltmetre özellikleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

Voltmetreler bir elektrik devresinde bulunmakta olan iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçmek için kullanılmakta olan aletler arasında yer almaktadır.

Voltmetre aletinin birimi Volt olarak bilinmektedir.

Voltmetreler devreler üzerinde V harfi ile gösterilmektedir.

Voltmetreler devreye paralel bağlanmaktadır.

Voltmetrelerin iç dirençleri çok yüksektir.

Voltmetreler devreye seri bir biçimde bağlandıklarında devrede yer almakta olan ampul ışık vermez.

Voltmetrelerin dijital ve analog olarak iki farklı çeşidinin de bulunmakta olduğu bilinmektedir.

Analog voltmetre doğru akım devrelerinde ölçüm yapma için kullanılmaktadır.

Dijital voltmetre voltajların sayısal olarak rahat görüntülenebilmesini sağlamaktadır.

Voltmetre Nasıl Kullanılır?

Fizik derslerinde sıkça görülmekte olan voltmetrelerin en çok merak edilen sorunlarından bir tanesinin voltmetre nasıl kullanılır olduğu bilinmektedir. Voltmetreler bir elektrik devresinde bulunmakta olan iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçmek için kullanılmakta olan aletler arasında yer almaktadır. Bu aletlerin kullanımı için ilk olarak potansiyel farkın ölçüleceği yerin belirlenmesi gerekmektedir.

Ardından bu belirlenmiş olan yere voltmetrenin uçları, voltmetre devreye paralel olacak şekilde bağlanır. Voltmetrenin devreye paralel bir şekilde bağlanması önemli bir noktadır çünkü voltmetreler iç dirençleri çok yüksek olduğundan seri bağlandıklarında üzerinde gerilim düşümü meydana gelmektedir. Bu durumda da hatalı sonuç ortaya çıkmaktadır.

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