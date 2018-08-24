VPS - IFK Mariehamn maçı istatistikleri

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. VPS, 24 Ağustos 2018 Cuma günü IFK Mariehamn takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:30. 35 puanlı VPS 6. sırada bulunuyor, IFK Mariehamn 19 puana sahip ve 11. sırada. VPS, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. IFK Mariehamn son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 163 kodlu maçta; İddaa oynayanlar VPS kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, IFK Mariehamn sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

VPS son haftadaki TPS Turku müsabasında 4-1 yenildi.

IFK Mariehamn ise Honka maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan VPS, 17 gol attı ve 14 gol yedi.

IFK Mariehamn, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. IFK Mariehamn, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.

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