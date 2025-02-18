Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
Konya'da, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Bestami Serdar E.'nin, dekan yardımcısı 34 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı tabancayla yaralayıp ardından intihara kalkıştığı olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Aynı fakültenin Sosyal Hizmet bölümünden mezun olan Bestami Serdar E.'nin, yeniden sınava girip kazandığı Sağlık Yönetimi bölümünde dekanla görüşemeyince bağırıp çağırdığı ve gürültüleri duyup kendisini sakinleştirmek üzere odasına çağıran dekan yardımcısına ateş ettiği öğrenildi. Zanlının X-Ray cihazı olmayan fakülteye 2 silahla girdiği ortaya çıktı
Konya'da olay, dün saat 15.00 sıralarında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin dekanlık katında meydana geldi.
İKİ SİLAHLA FAKÜLTEYE GELDİBestami Serdar E., 23 yaşında.
Sağlık Yönetimi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Bestami Serdar E. (23), yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’a ateş edip göğsünden yaraladı, ardından da aynı tabancayla kendi başına ateş edip, intihara kalkıştı.
ÖĞRENCİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ
DHA'daki habere göre aynı kampüs içindeki üniversiteye ait tıp fakültesi hastanesine kaldırılan Dr. Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenci Bestami Serdar E.'nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.
ORTAK DERSTLERDEN MUAF OLMAK İSTEMİŞDekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen.
Fakültedeki saldırıya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.
Kocaeli Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi'nden 2020 yılında mezun olan Bestami Serdar E.'nin aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü kazandığı, mezun olduktan sonra tekrar üniversite sınavlarına girip aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü'ne başladığı öğrenildi.
DEKANLA GÖRÜMŞEK İÇİN 1 SAAT BEKLEMİŞDr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal.
Bestami Serdar E.'nin mezun olduğu bölümle, şu an aynı olan bazı ortak derslerden muaf olmak istediğini daha önce dekanlığa bildirdiği, ancak isteğinin kabul olmadığı belirtildi. Dün aynı konu için Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ile görüşmeye gelen Bestami Serdar E., iddiaya göre, yaklaşık 1 saat bekledi.
BİR KADIN POLİSTEN YARDIM İSTEDİ
Ardından görüşmekte ısrar edip dekanın odasına girmek isteyince, görevliler Bestami Serdar E.'yi engellemeye çalıştı. Bu sırada orada bulunanlardan bir kadın kullandığı 'KADES' uygulamasına basıp, polisten yardım istedi.
SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN ODASINA DAVET ETTİ
Bestami Serdar E.'nin koridorda bağırıp küfretmesi üzerine gürültüyü duyup odasından çıkan Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, ne olduğunu sorup sakinleştirmek için öğrenciyi odasına davet etti.
SİLAHI ÇEKTİ TETİĞE BASTI
Odaya giren Bestami Serdar E., yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle Yeşildal'a ateş edip göğsünden yaraladığı, ardından da aynı tabancanın namlusunu başına dayayıp intihara kalkıştığı belirtildi.
FAKÜLTEDE 'X-RAY' CİHAZI YOK
Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin öğrenci girişinde 'X-Ray' cihazının olmadığı, sadece turnikenin bulunduğu belirtildi. Bestami Serdar E.'nin de 2 tabanca ve çok sayıda mermiyi de çantasının içinde fakülte binasına soktuğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.