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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu | Son dakika haberleri

        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!

        Konya'da, Selçuk Üniversitesi Kampusü'nde iddiaya göre bir öğrenci, dekan yardımcısını tabancayla vurdu. Olayın ardından aynı silahla intihara kalkıştı. İki yaralı hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 15:47 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:15
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        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
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        Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi Kampusü içinde öğle saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenci olduğu öne sürülen Bestami Serdar E. adlı kişi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal’ı silahla göğsünden vurdu.

        İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

        Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Yaralanan iki kişi 100 metre mesafedeki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        İKİSİNİN DURUMU DA CİDDİ

        Dekan Yardımcısı Yeşildal'da damar yırtılması olduğu belirlendi. İki yaralının da hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

        İDDİA: TEK DERS KAVGASI

        Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal.
        Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal.

        İddiaya göre Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde tek dersi kalan öğrenci Bestami Serdar E., Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı ile görüşmeye geldi. Bu sırada saldırgan ve dekan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce öğrenci yanındaki silahı çekti.

        Bunu fark eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal, kavgayı ayırmaya çalıştı. Ama silahtan çıkan 3 kurşunla yaralandı. Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        AMELİYATA ALINDI

        Yaralanan iki kişi 100 metre mesafedeki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Biri göğsünden olmak üzere 3 kurşun isabet eden Dekan Yardımcısı Yeşildal'da damar yırtılması olduğu belirlendi. Yeşildal ameliyata alındı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da ameliyata girdi. İki yaralının da hayati tehlikesi sürüyor. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Saldırının nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Konya
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