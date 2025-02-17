Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi Kampusü içinde öğle saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenci olduğu öne sürülen Bestami Serdar E. adlı kişi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal’ı silahla göğsünden vurdu.

Dekan Yardımcısı Yeşildal'da damar yırtılması olduğu belirlendi. İki yaralının da hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

İDDİA: TEK DERS KAVGASI

Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal.

İddiaya göre Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde tek dersi kalan öğrenci Bestami Serdar E., Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı ile görüşmeye geldi. Bu sırada saldırgan ve dekan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce öğrenci yanındaki silahı çekti.

Bunu fark eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal, kavgayı ayırmaya çalıştı. Ama silahtan çıkan 3 kurşunla yaralandı. Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

AMELİYATA ALINDI

Yaralanan iki kişi 100 metre mesafedeki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Biri göğsünden olmak üzere 3 kurşun isabet eden Dekan Yardımcısı Yeşildal'da damar yırtılması olduğu belirlendi. Yeşildal ameliyata alındı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da ameliyata girdi. İki yaralının da hayati tehlikesi sürüyor. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Saldırının nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.