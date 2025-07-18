Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Wednesday 2. sezon ne zaman? Netflix Wednesday 2. sezonun ilk, ikinci kısmı ne zaman yayınlanacak?

        Wednesday 2. sezon için geri sayım başladı! Wednesday 2. sezon ne zaman?

        Addams Ailesi'nin bir üyesi olan Wednesday Addams'ın hayatını konu olan ve Tim Burton tarafından yönetilen dizinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Netflix, hem yeni sezonun tarihlerini hem de sezonun iki seferde yayınlanacağını duyurdu. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Wednesday 2. sezon için geri sayım başladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Netflix'in başarılı yapımlarından biri olan Wednesday dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Başrolünü Jenna Ortega'nın üstlendiği dizinin ikinci sezonu, iki parça halinde yayınlanacak. İşte, Wednesday ikinci sezon tarihi...

        WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?

        Wednesday 2. sezonun ilk kısmı 6 Ağustos 2025 tarihinde, ikinci kısmı ise 3 Eylül 2025 tarihinde çıkacak. Her iki tarih de Çarşamba (Wednesday) gününe denk geliyor.

        WEDNESDAY KONUSU NEDİR?

        Wednesday, erkek kardeşi Pugsley'ye zorbalık yapan sutopu takımına okulun havuzunu canlı piranalarla doldurarak karşılık verir ve sonrasında lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki dışlanmışlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar. Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdiresi Larissa Weems ile ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder. Gördüğü psişik görüleri, hayatını kurtaran canavarı ve kendisini öldürmeye çalışan eski Nevermore öğrencisini araştırmaya başlar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Sıcaklıklar 6-12 derece arasında artıyor!
        Sıcaklıklar 6-12 derece arasında artıyor!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı