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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Whatsapp görüntülü konuşma nasıl yapılır? Whatsapp görüntülü konuşma ücretli mi?

Dünyadaki en popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, kullanıcılarına görüntülü konuşma seçeneği de sunuyor. Peki Whatsapp görüntülü konuşma nasıl yapılır? Whatsapp görüntülü konuşma ücretli mi? Detaylar haberimizde...

Whatsapp görüntülü konuşma nasıl yapılır?

Whatsapp’ın mesajlaşma ve sesli aramadan sonra sunduğu son imkan görüntülü konuşma. Tüm WhatsApp’ı kullanan herkes görüntülü arayabilir. Nasıl mı? İşte adım adım Whatsapp’ta görüntülü konuşma işlemi

WHATSAPP’TA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA NASIL YAPILIR?

Whatsapp kullanıcıları ile internet paketinizi ya da bağlı olduğunuz Wifi’yi kullanarak görüntülü konuşma yapabilirsiniz. Bunun için;

- Telefonunuzdan Whatsapp’ı açın

- Aramalar kısmına gelin ve telefon ikonuna dokunun

- Yaptığınız görüşmelerin listesi açılacak sol üst kısımdaki telefon ikonuna dokunarak aramak istediğiniz kişiyi bulun

- Bulunan kişinin üzerinde görüntülü arama ikonları görünecek yapmak istediğiniz işleme göre kamera olanını seçin ve çağrı işlemini başlatın.

- Karşı tarafın çağrıyı kabul etmesiyle Whatsapp’ta görüntülü konuşma işleminiz başlatılır. 

WHATSAPP GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA ÜCRETLİ Mİ?

Akıllı telefonlar için geliştirilen WhatsApp, mesajlaşma sesli arama ve görüntülü konuşma uygulamasıdır. Mesajlaşmada olduğu gibi konuşma da da operatör üzerinden ücretlendirme yapılmaz. Bağlı olunan Wifi ya da mobil internet paket kullanılır. 

 

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YORUMLAR

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