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        Haberler Dünya WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor | Dış Haberler

        WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor

        ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçlara ilişkin yüz binlerce gizli belgeyi açığa çıkardığı suçlamasıyla İngiltere'de tutuklu bulunan ve 2010 yılından beri ABD'ye iadesi istenen WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD ile yaptığı anlaşma sonucu "casusluk yasasını ihlal ettiğini" kabul etti. Duruşmadan özgür olarak çıkan Assange, ülkesi Avustralya'ya dönmek üzere yola çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 07:55 Güncelleme: 26.06.2024 - 07:55
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        WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD Pasifik adası topraklarındaki Saipan mahkemesinde ABD ile yaptığı anlaşması sonucu "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etti. Böylece Assange, serbest kaldı ve ülkesi Avustralya'ya doğru yola çıktı.

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        Assange'ın 3 saat süren duruşması, Büyük Okyanus'un Asya kıyılarına yakın ABD toprağı Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi'nde yapıldı.

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        ABD'ye iadesi istenen, 5 yılı aşkın süredir İngiltere'de tutuklu bulunan Assange'ın 14 yıllık hukuk mücadelesi, ABD Adalet Bakanlığıyla yaptığı anlaşma uyarınca "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etmesiyle sona erdi.

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        Bölge hakimi Ramona Manglona'nın bazı sorularını yanıtlayan Assange, ABD ile vardığı anlaşma uyarınca "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etti.

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        Assange mahkemede, "Gazeteci olduğum için kaynağımı gizli tutma hakkına sahibim. Bunun ABD Anayasası Birinci Değişikliği'ni koruduğuna inanıyordum ancak bunun casusluk yasasını ihlali olduğunu kabul ediyorum" dedi.

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        Bölge hakimi Ramona Manglona, Assange'ın suçunu kabul etmesi üzerine İngiltere'de cezaevinde kaldığı süreyi dikkata alarak Assange'ın serbest kalmasına karar verdi.

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        TÜM BELGELERİ İMHA EDECEK

        Anlaşma uyarınca Assange'ın Wikileaks'e sağladığı tüm belgeleri de imha etmesi kararlaştırıldı.

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        Assange'ın avukatı Barry Pollack, mahkeme dışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Assange'ın casusluk suçlamasıyla hiçbir zaman karşı karşıya kalmaması gerektiğini söyledi ve WikiLeaks'in çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi.

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        ASSANGE SORULARI YANITLAMADI

        52 yaşındaki Assange, mahkeme çıkışında gazetecilerin sorularına yanıt vermeden arabaya bindi.

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        ASSANGE'IN DAVA SÜRECİ

        Julian Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

        Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

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        ABD, İngiltere'den Assange'ın iadesini talep etmiş, İngiltere Yüksek Mahkemesi, ABD'den, Assange'ın ölüm cezasına çarptırılmayacağı ve adil şekilde yargılanacağı gibi güvenceler istemişti.

        Dün gece yapılan açıklamada, Julian Assange'ın, ABD ile varılan "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etme anlaşması sonucu, ülkesi Avustralya'ya gitmek üzere, 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'den ayrılmasına izin verileceği belirtilmişti.

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        *Haberin görselleri Assoicated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Julian Assange
        #Wikileaks
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