WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD Pasifik adası topraklarındaki Saipan mahkemesinde ABD ile yaptığı anlaşması sonucu "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etti. Böylece Assange, serbest kaldı ve ülkesi Avustralya'ya doğru yola çıktı.