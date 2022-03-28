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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Will Smith ile Jada Pinkett'in evliliği hep gündemde!

25 yıl önce nikah masasına oturan Will Smith ile Jada Pinkett, Hollywood'un en çok konuşulan evliliklerinden. Smith'in 'açık ilişki' itirafının ardından çift, bu kez de Oscar'da yaşanan 'tokat' olayı ile dünya gündemine oturdu

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  • Will Smith ile Jada Pinkett'in evliliği hep gündemde! Son olayları Oscar'da tokat! Oscar'da tokat olayının perde arkası...

    Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar (Akademi) Ödülleri 94. kez düzenlendi. Törene, ödüllerden çok sahnede yaşanan 'tokat' olayı damga vurdu. Oyuncu Will Smith, sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a tokat attı.
  • Will Smith ile Jada Pinkett'in evliliği hep gündemde! Son olayları Oscar'da tokat! Oscar'da tokat olayının perde arkası...

    "KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA!"

    Ünlü komedyen Rock, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili espriler yapınca Smith, oldukça sinirlendi. Şakalar üzerinde, "Karımın adını ağzına alma!" diyen Will Smith, Rock'ın şakalarının devam etmesi üzerine sahneye çıkıp, tokat attı.
  • Will Smith ile Jada Pinkett'in evliliği hep gündemde! Son olayları Oscar'da tokat! Oscar'da tokat olayının perde arkası...

    ÖZÜR DİLEDİ

    Yayıncı kuruluş o esnada programın sesini kapatırken, "King Richard" filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu Oscar"ını almak için sahneye çıkan Smith, olaydan sonra gözyaşları içinde konuştu.

    Ünlü oyuncu, "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum." ifadelerini kullandı.
  • Will Smith ile Jada Pinkett'in evliliği hep gündemde! Son olayları Oscar'da tokat! Oscar'da tokat olayının perde arkası...

    SAÇLARINI KESTİRME SEBEBİNİ ANLATTI

    Yaşanan bu olayın ardından gözler ünlü çifte çevrildi. Will Smith ile 1997 yılında nikah masasına oturan Jada Pinkett Smith, geçtiğimiz yıl aralık ayında saçını neden kısa kestirdiğini sosyal medya hesabından anlattı. "Kimse benim beyin ameliyatı geçirdiğimi düşünmesin ya da durmadan soru sormasın diye bu açıklamayı yapıyorum." diyen Smith, sağlık sorunuyla alakalı konuştu.
  • Will Smith ile Jada Pinkett'in evliliği hep gündemde! Son olayları Oscar'da tokat! Oscar'da tokat olayının perde arkası...

    "BAŞLANGICI KORKUTUCUYDU"

    Pinkett Smith, "Alopesi" adlı hastalık yüzünden yaşadığı saç kaybını anlattı. "Şimdi bu noktada sadece gülebiliyorum." diyen Jada Pinkett Smith, "Hepsi bir gün aniden oldu. 'Alopesi' ile mücadele ettiğimi hepiniz biliyorsunuz." şeklinde konuştu.

    Sürekli ve tutam tutam döküldüğü için saçlarının tümünü kazıtan ünlü isim, "Başlangıcı korkutucuydu. Bir gün banyodaydım ve bir avuç dolusu saç elime geldi. Bu, hayatım boyunca korkuyla titrediğim anlardan biriydi." açıklamasını yaptı.

    "ALOPESİ AREATA" NEDİR?

    Tıpta "alopesi areata", halk arasında da "saçkıran" ya da "kılkıran" hastalığı olarak bilinir. Saçlı deri, sakal bölgesi, kaşlar, kirpikler ve diğer vücut kıllarının, belli bir belirti olmaksızın, tüm vücuda yayılmış bir biçimde dökülmesiyle kendini gösteren bir hastalıktır.
  • Will Smith ile Jada Pinkett'in evliliği hep gündemde! Son olayları Oscar'da tokat! Oscar'da tokat olayının perde arkası...

    "AÇIK EVLİLİK" SÖYLENTİLERİ

    Ayrıca daha önce evliliklerindeki sır perdesini aralayan aktör, "açık evlilik" yaşadıkları yönündeki iddialara yanıt verdi. 53 yaşındaki Will Smth, 6 ay önce, "İlişkimiz tek eşli olarak başladı ama sonra evrildi." dedi.
  • Will Smith ile Jada Pinkett'in evliliği hep gündemde! Son olayları Oscar'da tokat! Oscar'da tokat olayının perde arkası...

    "GELENEKSEL EVLİLİĞE ASLA İNANMADI"

    Will Smith, evlilikleri boyunca hem kendisinin, hem de eşinin başkalarıyla da ilişki yaşadığını itiraf etti. "Jada, geleneksel evliliğe asla inanmadı." ifadelerini kullanan aktör, "Gelenek dışı ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani Jada benden çok farklı bir ortamda büyümüştü." dedi.

    Smith, "mükemmel ilişkinin tanımıyla ilgili bitmez tükenmez tartışmalar olduğunu da" vurguladı. Oyuncu, konuyla ilgili, "İlişkimizin bir bölümünde tek eşliliği seçtik ama bunun, mükemmel ilişkinin tek yolu olduğunu da düşünmüyorduk." şeklinde konuştu.
  • Will Smith ile Jada Pinkett'in evliliği hep gündemde! Son olayları Oscar'da tokat! Oscar'da tokat olayının perde arkası...

    "KİMSEYE ÖNERİDE BULUNMUYORUM"

    Eşiyle birbirlerine güven duyduklarını ve özgür bıraktıklarını da söyleyen Smith, "Evlilik, bizim için hapishane olamaz." dedi. Bunun kendi hayat görüşleri olduğunun altını çizen ünlü aktör, "Kimseye bizim yolumuzu önermiyorum." cümlesini de sözlerine ekledi.
  • Will Smith ile Jada Pinkett'in evliliği hep gündemde! Son olayları Oscar'da tokat! Oscar'da tokat olayının perde arkası...

    "BİRBİRİMİZDEN AYRI KALAMADIK"

    Jada Pinkett Smith, geçen yıl rapçi August Alsina ile kısa bir birliktelik yaşamıştı. Bunun üzerine çiftin gizlice ayrıldığı iddiaları da basına yansımıştı. Ancak Will Smith ve Jada Pinkett Smith, ardından yeniden bir araya gelmişti.

    Bu konu hakkında da konuşan Smith, "Birbirimizden uzaklaşmak için her şeyi yaptık ama sonunda sadece bunun mümkün olmadığının farkına vardık." açıklamasını yaptı.
  • Will Smith ile Jada Pinkett'in evliliği hep gündemde! Son olayları Oscar'da tokat! Oscar'da tokat olayının perde arkası...

    "HAREM" FANTEZİSİ

    Aktör, geçmişte kafasında yarattığı bir fanteziden de söz etti. Smith, bir zamanlar ünlü oyuncu Halle Berry ve balerin Misty Copeland'ın da yer aldığı 20 kişilik bir haremi olmasını hayal ettiğini dile getirdi. Will Smith, bu konuyu yaşam koçu Michaela Boehm ile tartıştığını ama sonunda iyi bir fikir olmadığına karar verdiğini de sözlerine ekledi.
  • Will Smith ile Jada Pinkett'in evliliği hep gündemde! Son olayları Oscar'da tokat! Oscar'da tokat olayının perde arkası...

    İKİ EVLİLİĞİNDEN ÜÇ ÇOCUĞU VAR

    Will Smith ile Jada Pinmett Smith'in evliliğinden 23 yaşında Jaden ve 20 yaşında Willow adlı iki tane çocuğu bulunuyor. Smith'in eski eyi Sheree Zampino'dan da şu anda 28 yaşında olan Trey adında bir çocuğu daha var.
  • Will Smith ile Jada Pinkett'in evliliği hep gündemde! Son olayları Oscar'da tokat! Oscar'da tokat olayının perde arkası...
  • Will Smith ile Jada Pinkett'in evliliği hep gündemde! Son olayları Oscar'da tokat! Oscar'da tokat olayının perde arkası...
  • Will Smith ile Jada Pinkett'in evliliği hep gündemde! Son olayları Oscar'da tokat! Oscar'da tokat olayının perde arkası...
  • Will Smith ile Jada Pinkett'in evliliği hep gündemde! Son olayları Oscar'da tokat! Oscar'da tokat olayının perde arkası...

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