"BAŞLANGICI KORKUTUCUYDU"

Pinkett Smith, "Alopesi" adlı hastalık yüzünden yaşadığı saç kaybını anlattı. "Şimdi bu noktada sadece gülebiliyorum." diyen Jada Pinkett Smith, "Hepsi bir gün aniden oldu. 'Alopesi' ile mücadele ettiğimi hepiniz biliyorsunuz." şeklinde konuştu.

Sürekli ve tutam tutam döküldüğü için saçlarının tümünü kazıtan ünlü isim, "Başlangıcı korkutucuydu. Bir gün banyodaydım ve bir avuç dolusu saç elime geldi. Bu, hayatım boyunca korkuyla titrediğim anlardan biriydi." açıklamasını yaptı.

"ALOPESİ AREATA" NEDİR?

Tıpta "alopesi areata", halk arasında da "saçkıran" ya da "kılkıran" hastalığı olarak bilinir. Saçlı deri, sakal bölgesi, kaşlar, kirpikler ve diğer vücut kıllarının, belli bir belirti olmaksızın, tüm vücuda yayılmış bir biçimde dökülmesiyle kendini gösteren bir hastalıktır.