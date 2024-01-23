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İLK KEZ 2018'DE BİR TERİM OLARAK KULLANILDI Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Pandemi anlaşması, karşılaştığımız tüm zorlukları ve tüm çözümleri bir araya getirebilir" dedi. Bilinmeyen bir hastalık olan X hastalığının 2018'de ilk kez bir terim olarak kullanıldığını söyleyen Ghebreyesus, olabilecek bilinmeyen şeyler olduğunu ve herhangi bir şeyin olmasının "eğer" değil "ne zaman" meselesi olduğunu belirtti.

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"HAZIRLIKSIZ YAKALANMAMALIYIZ" "Hastalık X'e Hazırlanmak" başlıklı bir panelde konuşan Ghebreyesus, "Bazı şeylere karşı hazırlıksız yakalanmamalıyız, bazı bilinmeyen şeylere de hazırlanabiliriz" dedi. Ghebreyesus, COVID-19'un ilk "X hastalığı" olabileceğini ve bilim insanları ile uzmanların bu deneyimden aktif bir şekilde ders çıkarabileceğini söyledi. X hastalığına karşı hazırlıksız olunması durumunda, bu ölçekte bir hastalığın, DSÖ'ye göre 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan COVID-19'da yaşanılanlardan daha fazla hasara neden olmasının muhtemel olduğu kaydedildi.