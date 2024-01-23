X hastalığı nedir, nasıl bulaşır? X hastalığı belirtileri neler?
X hastalığı belirtileri gündemdeki yerini aldı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, "X hastalığına karşı hazır olun" uyarısında bulundu. Açıklamaların ardından "X hastalığı nedir, nasıl bulaşır?" sorusu araştırması sıklaştı. İşte, Hastalık X'e ilişkin bilgiler...
X hastalığı DSÖ'den gelen açıklamaların ardından araştırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, yeni bir salgın hastalık hakkında kritik uyarılarda bulundu. Peki, X hastalığı nedir, nasıl bulaşır? X hastalığı belirtileri neler? İşte, konuya dair ayrıntılar...
X HASTALIĞI NEDİR?
X hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün şu anda bilinmeyen ve bir salgına ya da bir pandemiye neden olabilecek bulaşıcı bir durumu ifade etmek için kullandığı etiket. Ortaya atılan bu terim, yeni keşfedilen bir patojen veya yeni kazanılmış pandemi potansiyeline sahip bilinen herhangi bir patojen anlamında kullanılabilir. İkinci tanıma göre, aslında covid-19 ilk X hastalığıydı. Ancak gelecekte bir başka hastalık da olabilir.
X HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?
Aslında X hastalığı henüz bir varsayımsal hastalık durumda. Şu an böyle bir hastalık olmaması sebebiyle Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde mevcut değil. Ancak Hastalık X kavramı, insan sağlığına yönelik çok gerçek ve büyüyen bir tehdidi tanımlamakta. Henüz var olmaması sebebiyle belirtileri de bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi kaynaklardan bilgi geldikçe haberimiz güncellenecek.
İLK KEZ 2018'DE BİR TERİM OLARAK KULLANILDI
Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Pandemi anlaşması, karşılaştığımız tüm zorlukları ve tüm çözümleri bir araya getirebilir" dedi.
Bilinmeyen bir hastalık olan X hastalığının 2018'de ilk kez bir terim olarak kullanıldığını söyleyen Ghebreyesus, olabilecek bilinmeyen şeyler olduğunu ve herhangi bir şeyin olmasının "eğer" değil "ne zaman" meselesi olduğunu belirtti.
"HAZIRLIKSIZ YAKALANMAMALIYIZ"
"Hastalık X'e Hazırlanmak" başlıklı bir panelde konuşan Ghebreyesus, "Bazı şeylere karşı hazırlıksız yakalanmamalıyız, bazı bilinmeyen şeylere de hazırlanabiliriz" dedi.
Ghebreyesus, COVID-19'un ilk "X hastalığı" olabileceğini ve bilim insanları ile uzmanların bu deneyimden aktif bir şekilde ders çıkarabileceğini söyledi.
X hastalığına karşı hazırlıksız olunması durumunda, bu ölçekte bir hastalığın, DSÖ'ye göre 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan COVID-19'da yaşanılanlardan daha fazla hasara neden olmasının muhtemel olduğu kaydedildi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün diğer küresel kuruluşlarla ortaklaşa bir sonraki büyük pandemi veya salgına hazırlık için halihazırda girişimlerde bulunduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Bu çabalar arasında kaynaklara sahip ülkelere yardımcı olmak için pandemi fonu, düşük gelirli ülkeler için aşı eşitliğini sağlamak için mRNA aşı teknolojisi transfer merkezi ve ülkeler arasında işbirliğine dayalı gözetimi geliştirmek için pandemi ve salgın istihbarat merkezi bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.