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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren hayvanat bahçesi, doğada yaralı olarak bulunan birçok yabani hayvanın tedavi edilerek yeniden doğal yaşamla buluşturulduğu bir merkez haline geldi.
"Anadolu Harikalar Diyarı" projesi kapsamında faaliyet gösteren ve Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, sadece hayvanların izlenebildiği bir mekan olarak kalmayıp, aynı zamanda hayvan koruyucusu bir merkez olarak faaliyet gösteriyor.
Doğada yaralı halde bulunan ve ölüm tehlikesi atlatan kurt, kuş ve dağ keçisi gibi çeşitli türden hayvanlar, burada tedavi edilerek hayata tutunuyor.
Hayvanat bahçesi sorumlusu Burhanettin Bacak, yaptığı açıklamada, merkezde 163 türden yaklaşık 2 bin hayvanın bulunduğunu söyledi.
Doğada bulunan yaralı hayvanlara sahip çıkmak için çeşitli çalışmaların yapıldığını anlatan Bacak, bugüne dek birçok hayvanın hayatını kurtardıklarını vurguladı.
Yabani hayvan popülasyonunun önemine dikkati çeken Burhanettin Bacak, şunları kaydetti:
"Hayvanat bahçemiz sadece vatandaşlarımızın gelip ziyaret ettiği ya da hastalıklardan ari hayvanların bulunduğu bir yer değil. Ayrıca bizim rehabilite yerimiz var. Doğada bulunan hayvanların tedavilerini üstleniyoruz. Bize yaralı halde gelen yırtıcı kuşlar, kurtlarımız vardı onları doğaya saldık. Dağ keçimizin tedavisini yaptık. Hayvanat bahçemiz çeşitli hayvanların tedavisinin yapıldığı bir yer olarak da hizmet veriyor. En çok yırtıcı kuşları tedavi ettik. Yaklaşık 200 kartal, şahin gibi kuş türlerinin tedavisini yaptık. Kurtlardan da tedavisini yapıp doğaya saldıklarımız var. Doğada her canlının yaşama hakkı var. Biz tedavi etmezsek o canlılar hayatını kaybedecek."
Yabani hayvanlara tedavileri sırasında yaklaşmakta zorlandıklarını belirten Bacak, tedavi sonrası doğaya salınan hayvanların ortamlarına uyum konusunda güçlük çekmediklerini de dile getirdi.
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