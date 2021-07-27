Özyılmaz da doğa pasaportu aldı

Yalova Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Muhammed Edib Özyılmaz da doğa pasaportlu oldu.
Aynı zamanda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yalova İl Temsilcisi olan Yalova Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Muhammed Edib Özyılmaz da doğa pasaportlu oldu. Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk doğa pasaportu uygulaması adım adım yayılıyor. Hersek Lagünündeki Türkiye’nin engelli uyumlu ilk ve tek Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nin güzelliklerini görmeyen kalmayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.