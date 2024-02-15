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        Yalova'da trafiği tehlikeye düşüren asker uğurlama konvoyundaki araç sürücülerine ceza kesildi

        Yalova'da, trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle asker uğurlama konvoyundaki 14 aracın sürücülerine idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:46 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:54
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        Yalova'da trafiği tehlikeye düşüren asker uğurlama konvoyundaki araç sürücülerine ceza kesildi
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        Yalova'da, trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle asker uğurlama konvoyundaki 14 aracın sürücülerine idari para cezası uygulandı.

        Sefabey ile İstanbul caddelerinin kesiştiği kavşakta, motosikletlerin de bulunduğu konvoydaki bazı araçların trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesine ilişkin görüntüler çevredekiler tarafından kaydedildi.

        Şikayet üzerine çalışma başlatan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kayıtlarını inceledi.

        Ekipler, trafiğin olağan akışını engelleyerek diğer araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan motosiklet, minibüs ve otomobillerin oluşturduğu konvoydaki 14 aracı belirledi.

        Araçların sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 18 bin 882 lira trafik cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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