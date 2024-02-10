Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        YALOVA'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Bilal Kuluber (25) yaşamını yitirdi. Otelde çalışan Kuluber´in izin gününde ek işe giderken kaza yaptığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        YALOVA'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Bilal Kuluber (25) yaşamını yitirdi. Otelde çalışan Kuluber´in izin gününde ek işe giderken kaza yaptığı öğrenildi.

        Kaza, Termal ilçesi Yenimalle'de meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Bilal Kuluber´in kontrolünü yitirdiği motosiklet, çınar ağacına çarptı. Kazada, Bilal Kuluber yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Kuluber´in yakınları, gözyaşı döktü. Yapılan incelemenin ardından Bilal Kuluber'in cesedi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bekar olan Bilal Kuluber'in, Termal ilçesinde bir otelde çalıştığı, bugün izinli olduğu için Yalova'da ek işe giderken kaza yaptığı öğrenildi. 

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Yalova'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Yalova'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Yalovalı hekim Kahramanmaraş'ta depremden sonra doğum yapan annelerin sevin...
        Yalovalı hekim Kahramanmaraş'ta depremden sonra doğum yapan annelerin sevin...
        Yalova'da bir kişinin yolda bulduğu 20 bin lira sahibine teslim edildi
        Yalova'da bir kişinin yolda bulduğu 20 bin lira sahibine teslim edildi
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Yalova'da kumar oynarken yakalanan 8 kişiye para cezası uygulandı
        Yalova'da kumar oynarken yakalanan 8 kişiye para cezası uygulandı
        Yalova'da kendisini yorganla kamufle ederek hırsızlık yapan zanlı tutukland...
        Yalova'da kendisini yorganla kamufle ederek hırsızlık yapan zanlı tutukland...