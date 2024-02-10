Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YALOVA'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Bilal Kuluber (25) yaşamını yitirdi. Otelde çalışan Kuluber´in izin gününde ek işe giderken kaza yaptığı öğrenildi.
YALOVA'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Bilal Kuluber (25) yaşamını yitirdi. Otelde çalışan Kuluber´in izin gününde ek işe giderken kaza yaptığı öğrenildi.
Kaza, Termal ilçesi Yenimalle'de meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Bilal Kuluber´in kontrolünü yitirdiği motosiklet, çınar ağacına çarptı. Kazada, Bilal Kuluber yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Kuluber´in yakınları, gözyaşı döktü. Yapılan incelemenin ardından Bilal Kuluber'in cesedi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bekar olan Bilal Kuluber'in, Termal ilçesinde bir otelde çalıştığı, bugün izinli olduğu için Yalova'da ek işe giderken kaza yaptığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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