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        Süs bitkileri ihracatçıları Rusya pazarında daha fazla büyümeyi hedefliyor

        SITKI YILDIZ - Türkiye'nin süs bitkileri ihracatında geçen yıl 113 milyon doları aşan sektör, Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı yaptırımlar nedeniyle talebin arttığı Rusya pazarında büyümeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:51 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:02
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        Süs bitkileri ihracatçıları Rusya pazarında daha fazla büyümeyi hedefliyor
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        SITKI YILDIZ - Türkiye'nin süs bitkileri ihracatında geçen yıl 113 milyon doları aşan sektör, Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı yaptırımlar nedeniyle talebin arttığı Rusya pazarında büyümeye devam ediyor.

        Dış mekan bitkileri, canlı bitkiler ve kesme çiçek ihracatında 2023 yılını 113 milyon 224 bin 52 dolarla tamamlayan sektör, Rusya pazarında önemli bir büyüme trendi yakaladı.

        Rusya'ya Türkiye'den yapılan süs bitkileri dış satımının tutarı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022 yılında 4 milyon 294 bin 890 dolar seviyesindeydi.

        AB'nin yaptırımları nedeniyle süs bitkileri ihtiyacını başka ülkelerden karşılayan Rusya pazarında geçen sene 5 milyon 649 bin 664 dolar satış rakamına ulaşan sektör, bu pazardaki büyümesini 2024'te de sürdürmeyi hedefliyor.

        Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Dündar, AA muhabirine, süs bitkileri üretiminde geçen yıl bir önceki yıla kıyasla artış olduğunu söyledi.

        İhracatta da son 5 yıldır artış trendi yakaladıklarını belirten Dündar, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından talebin yoğun olduğu Rusya pazarına açıldıklarını dile getirdi.

        Rusya'nın süs bitkileri ihtiyacını savaşın ilk aylarında Türkiye'den Gürcistan üzerinden, AB'den de Polonya üzerinden karşıladığını belirten Dündar, şöyle devam etti:

        "Artan talep üzerine Türkiye süs bitkileri sektörü için önemli bir pazar ortaya çıktı. Aslında AB'nin en büyük müşterilerinden biri Rusya'ydı. Rusya o boşluğu kapatmak için alternatif tedarikçiler aramaya başladı. Türkiye'nin buna cevap verecek kapasitesi maalesef yeterli değil ama bu bir fırsata çevrilebilir. Birdenbire böyle çok büyük bir talep patlaması olunca üretim zaman alıyor. Bazı bitkiler 6, bazıları 3, bazıları 7-10 senede yetişiyor. Bunların hepsi süs bitkisi sonuçta. Kesme çiçekler, mevsimlik çiçekler ve ağaçlardan talepleri var."

        - "Rusya'nın alım hacmi yaklaşık 600 milyon dolar"

        Dündar, Rusya'dan alıcıların kesme çiçeklerde karanfil, gül, canlı bitkilerde mevsimlik çiçekler, kırmızı karanfil ve kırmızı güle ilgi gösterdiğini, ağaç ve peyzaj bitkilerini de talep ettiklerini söyledi.

        Dündar, "Rusya'nın çiçek alımında büyük bir boşluk oluştu, bunu karşılamak için Türkiye'ye yöneldiler. Ülkemizden satışlar hızlandı. Dış mekan, canlı bitkiler ve kesme çiçekte ciddi bir süreç yaşanıyor. Asıl önemlisi bundan sonra yaklaşık 600 milyon dolar olan Rusya alım hacminin Türkiye'den karşılanmasını sağlamak için bu sektörün, üretimin desteklenmesi gerekiyor. Üretim miktarlarını artırmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Daha önce Irak pazarına açıldıklarını, Suriye pazarının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Ahmet Dündar, sektörün ve üretimin desteklenmesiyle taleplere cevap verebileceklerini vurguladı.

        İhracat fazlası veren bir sektör olduklarına dikkati çeken Dündar, şunları kaydetti:

        "Üretim hacmine gelince Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık bir pazara sahibiz. Doğrudan 100 bin, dolaylı olarak 500 bine yakın istihdamı üstlenen bir sektörüz. Sektörün önü açık, geleceği açık. Bu yakın coğrafyamızdaki ihracat dışında özellikle AB ülkelerine yapmış olduğumuz ihracatımız var ki bu, ihracat genelinin yüzde 60-70'ini buluyor. Avrupa'ya mal satmış olması, bu sektörün tarım içinde rüştünü ispatlaması çok kayda değer bir durumdur."

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