Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Yalova'nın Termal ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:20 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'nın Termal ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Yalova-Termal kara yolunda seyreden Bilal Kulaber (25) idaresindeki motosiklet, ilçeye bağlı Yenimahalle köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki çınar ağacına çarptı.

        Ağır yaralanan sürücü, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yalovalı hekim Kahramanmaraş'ta depremden sonra doğum yapan annelerin sevin...
        Yalovalı hekim Kahramanmaraş'ta depremden sonra doğum yapan annelerin sevin...
        Yalova'da bir kişinin yolda bulduğu 20 bin lira sahibine teslim edildi
        Yalova'da bir kişinin yolda bulduğu 20 bin lira sahibine teslim edildi
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Yalova'da kumar oynarken yakalanan 8 kişiye para cezası uygulandı
        Yalova'da kumar oynarken yakalanan 8 kişiye para cezası uygulandı
        Yalova'da kendisini yorganla kamufle ederek hırsızlık yapan zanlı tutukland...
        Yalova'da kendisini yorganla kamufle ederek hırsızlık yapan zanlı tutukland...
        Yalova Valisi Kaya, Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısında konuştu:
        Yalova Valisi Kaya, Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısında konuştu: