Yalova'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Yalova'nın Termal ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Yalova'nın Termal ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Yalova-Termal kara yolunda seyreden Bilal Kulaber (25) idaresindeki motosiklet, ilçeye bağlı Yenimahalle köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki çınar ağacına çarptı.
Ağır yaralanan sürücü, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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