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        Yalova'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 5 dolandırıcı tutuklandı

        Yalova'da kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak bir kadını dolandıran 7 kişiden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 22:48 Güncelleme: 12.02.2025 - 22:48
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        Yalova'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 5 dolandırıcı tutuklandı
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        Yalova'da kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak bir kadını dolandıran 7 kişiden 5'i tutuklandı.

        Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdur G.E.'ye adına sahte kimlik çıkarıldığını ve bu kimliğin birçok olayda kullanıldığı bahanesiyle banka hesaplarında bulunan para ve altınları çekmesini istedi.

        G.E'nin toplamda 35 milyon 418 bin lira dolandırıldığını tespit etmesiyle, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Yalova, İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Konya olmak üzere 5 ayrı ilde "KILIÇ-1" adı verilen eş zamanlı operasyonda, S.A, M.A, M.U, M.A, İ.H.Ö, M.A. ve A.T. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 8 cep telefonu ve 8 sim kart ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U, M.A, İ.H.Ö, A.T. ve M.A. tutuklandı, S.A. ile M.A. adli kontrol şartıyla salı verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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