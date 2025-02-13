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        Haberler Dünya Zelenskiy: Putin yakında ölür | Dış Haberler

        Zelenskiy: Benim zamanım var ama Putin'in yok. O yakında ölür

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya ile süren savaşa kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Zelenskiy açıklamasında "Benim zamanım var ama Putin'in yok. O yakında ölür." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 20:40 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:40
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        Zelenskiy: Putin yakında ölür
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Economist'le bir mülâkat gerçekleştirdi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Savaşı'yla ilgili yürüteceği politikalar merak edilirken, Zelenskiy Trump'ın barışa dair kapsamlı bir plana sahip olmadığını iddia etti. Volodimir Zelenskiy, son aylarda Trump ile fazla görüşme yapmadığını belirtti.

        Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile ilgili de değerlendirmede bulunarak "ABD Başkan Yardımcısı, ABD'nin iç işlerine odaklanmış durumda. Görüşmelerimizde bazı şeyleri istişare edeceğiz ve bu sayede onların görüşünü anlayabileceğim. Ancak daha önemlisi onların bizim görüşmelerimizi anlaması." dedi.

        ABD yönetimi, bir süredir Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı tavizlerde bulunması gerektiğini belirtiyor. Volodimir Zelenskiy ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere etmenin başlı başına bir taviz olduğunu düşünerek "Putin ile oturmaya hazır olmak bir tavizdir." dedi.

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        "PUTİN YAKINDA ÖLÜR."

        Zelenskiy mülâkatın sonuna doğru Putin'le ilgili çarpıcı bir ifadede bulundu. Zelenskiy "Benim zamanım var ama Putin'in yok. O kesinlikle yakında ölecek. Bakın, Putin'in kazanmasına izin vermeyeceğim. Bununla yaşıyorum." dedi.

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