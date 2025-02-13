Yalova'da itfaiyeci kendini yanlışlıkla odaya kilitleyen 4 yaşındaki oğlunu kurtardı

İtfaiye eri Selçuk Koşar yaptığı açıklamada, bugüne kadar hep başkalarına yardıma koşarken, bu kez oğlunu kurtardığını söyledi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan Selçuk Koşar, kendini yanlışlıkla odaya kilitleyen 4 yaşındaki oğlunu kurtardı.

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