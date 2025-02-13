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        Yalova'da itfaiyeci kendini yanlışlıkla odaya kilitleyen 4 yaşındaki oğlunu kurtardı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan Selçuk Koşar, kendini yanlışlıkla odaya kilitleyen 4 yaşındaki oğlunu kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:28 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:28
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        Yalova'da itfaiyeci kendini yanlışlıkla odaya kilitleyen 4 yaşındaki oğlunu kurtardı
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan Selçuk Koşar, kendini yanlışlıkla odaya kilitleyen 4 yaşındaki oğlunu kurtardı.

        Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli Selçuk Koşar, çalıştığı sırada eşinin aramasıyla 4 yaşındaki oğlu Selim Affan Koşar'ın oyun oynarken kendini yanlışlıkla odaya kilitlediğini öğrendi.

        Çiftlik Mahallesi Çağrı Sokağı'ndaki evlerindeki terasta bulunan pencereyi aralayan itfaiyeci baba, kilitlediği kapıyı açamayan oğlundan anahtarı uzatmasını istedi.

        Babasına anahtarı uzatan çocuk, kapının açılmasıyla ağlamaya başladı.

        İtfaiye eri Selçuk Koşar yaptığı açıklamada, bugüne kadar hep başkalarına yardıma koşarken, bu kez oğlunu kurtardığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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