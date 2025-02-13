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        Yalova'da döviz bürosu önünde düşen parayı alan kişi kameralarca kaydedildi

        Yalova'da döviz bürosu önünde bir kadının yere düşürdüğü 1530 doları alan kişi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:34 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:34
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        Yalova'da döviz bürosu önünde düşen parayı alan kişi kameralarca kaydedildi
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        Yalova'da döviz bürosu önünde bir kadının yere düşürdüğü 1530 doları alan kişi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Fatih Caddesi'ndeki bir döviz bürosuna giden 28 yaşındaki N.B, buradan aldığı 1530 doları çıkışta yere düşürdü.

        Bankaya gittiğinde paranın olmadığını fark eden N.B, döviz bürosuna geri dönerek iş yerine ait güvenlik kameralarını inceledi.

        Parayı düşürdüğünü, başka bir kişinin de bunu alıp Hürriyet Sokak'a girdiğini gören N.B, polise giderek şikayetçi oldu.

        N.B, gazetecilere yaptığı açıklamada, paranın kendisine ait olmadığını, bu nedenle de çok mağdur olduğunu söyledi.

        Paranın arkadaşına ait olduğunu belirten N.B, şöyle konuştu:

        "Arkadaşımın bana emanet bıraktığı bir telefon cihazı vardı. Kendisi memlekete dönmek zorunda kaldı. Sonra aradı ve dedi ki, 'Paraya sıkıştım. Cihazımı satıp parasını bana gönderebilir misin?' Kardeşimle gittik, telefonu sattık. Sonra dövizcide 1530 dolar yaptırdık. Dövizciden çıkarken çantam önümdeydi, parayı oraya koyduğumu sanmıştım ama düşürmüşüm."

        N.B, parayı bulan kişiden şikayetçi olduklarını ve bir an önce yakalanmasını istediklerini sözlerine ekledi.

        Polis ekiplerinin parayı alan kişinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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