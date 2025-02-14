OpenAI kurucusu: Elon Musk mutlu biri değil

ChatGPT ve benzeri birçok yapay zeka programının geliştiricisi olan OpenAI şirketinin kurucusu ve CEO'su Sam Altman, Paris Yapay Zeka Zirvesi'ne katıldı.

Zirvede bir televizyon kanalına konuk olan Altman, Elon Musk'la ilgili ciddi eleştirilerde bulundu.

Elon Musk'ın OpenAI için yaptığı 97 milyar dolarlık teklifi reddeden Altman, OpenAI'ın satılık olmadığını belirtti. Altman, Elon Musk'ın OpenAI'ın işlerini yavaşlatmaya çalıştığını iddia ederken, birçok dava ile de uğraştıklarını duyurarak Elon Musk'ı itham etti.

Altman diğer yandan Elon Musk'ın kişisel durumuna değindi ve "Onun için üzgünüm. Bence o mutlu biri değil. Hayata hep güvensiz bir konumdan yaklaşıyor." dedi.

Altman ayrıca "O her zaman bir rakip. Umuyorum ki sadece daha iyi ürünler geliştirerek rekabet eder. Ancak bir sürü taktik deniyor." diyerek Elon Musk'ın OpenAI ile uğraştığını iddia etti.

MUSK KENDİNİ 'BEYAZ SARAY TEKNİK DESTEK BİRİMİ' OLARAK TANITTI

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi milyarder Elon Musk, çevrim içi katıldığı bir programda kendini "Beyaz Saray Teknik Destek Birimi" diye tanıttı.

Dubai'de düzenlenen uluslararası bir zirveye internet üzerinden konuşmacı olarak katılan Musk, sunucunun çağrısına esprili şekilde, "Beyaz Saray Teknik Destek Birimi" diye cevap verirken, DOGE görevi, yapa zeka ve tünel projeleriyle ilgili soruları cevapladı.

Programa, üzerinde "TECH (Teknik)" yazılı bir tişörtle katılan Musk, bunun, işini yaparken giydiği "resmi üniforması" olduğunu söyledi.

Musk, DOGE'nin faaliyetlerine yönelik ABD halkının bakışıyla ilgili soruya, "Aslında, bence bu en yüksek oy alan tek konu yani her türden seçmene hitap eden bir şey ve hükümete, verimliliğinin artırılması konusunda yaklaşık yüzde 70'lik bir destek olduğunu düşünüyorum. Yani oldukça fazla, temelde diğer tüm konulardan daha fazla." şeklinde cevap verdi.

Hükümete bağlıyken verimsiz olan bazı kurumların özelleştirilmesi gerektiğini söyleyen Musk, bunun neticesinde, Amerikan halkının ortalama yaşam standardının ve refahının artacağını öne sürdü.

Musk, "Hükümetin boyutunu küçültmek ve hükümeti halka karşı çok daha hesap verebilir hale getirmek, bence halk için daha iyi bir sonuca yol açacak." diyerek, bu sayede hükümet harcamalarının da yüzde 3-4 civarında azaltılabileceği ve faizin düşürülebileceğini savundu.