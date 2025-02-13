Yalova'da çiçek mezadında '14 Şubat' yoğunluğu; gül stoku biten çiçekçiler mezada koştu

TÜRKİYE'nin kesme çiçek üretiminde önde gelen illerinden Yalova’da, 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor. Her ilde sevgilisine gül almak isteyenler çiçekçiye koşarken, Yalova’da ise ellerindeki stokları bitiren çiçekçiler, gül almak için mezada koştu.

Yalova’da, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne saatler kala çiçek mezadında yoğunluk yaşandı. Ellerindeki gül stoku tükenen çiçekçiler, salı ve perşembe günleri düzenlenen çiçek mezadının yolunu tuttu. Türkiye’de 18 şubesi ile 6 bin süs bitkisi üreticisini çiçekçi esnafıyla buluşturan, Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin Yalova mezadında 120 bin adet çiçek açık artırmayla satışa sunulurken, satışlarda yüzde 100 artış yaşandı. Açık artırma usulüyle gerçekleşen satışlarda, müşterilerine en iyi ürünleri sunmak isteyen esnaf fiyat artırırken, en yüksek rakamı veren ise ürünün sahibi oldu. Sevgililer Günü'nün aranan çiçeği bu sene de gül olurken çiçekçiler de en çok gülü tercih etti.

‘TÜM ÇİÇEKÇİ ARKADAŞLARIM HARIL HARIL ÇALIŞIYOR’

En çok tercih edilen çiçeğin gül olduğunu söyleyen ve mezada gül almak için gelen esnaf Büşra Ersöz Evin, şöyle konuştu:

“Oldukça yoğun bir süreçteyiz. Yaklaşık 2 hafta önce hazırlıklara başladık. Tüm çiçekçi arkadaşlarım harıl harıl çalışıyor. Şu anda da mezattayız. Mezat sistemi dönenceli saat sistemi gibi. Herkes tuşlara basarak ürünlerini alıyor. Bu da ister istemez, şehir dışından gelen misafirler de olduğu için, fiyatların yükselmesine sebebiyet veriyor. Şu anda hepimiz stoklarımızı güller ve diğer çiçekler üzerine yapmaktayız. Sevgililer Günü'nde en çok rağbet gören çiçeklerimiz kesme çiçekler özellikle güller, vazoda güller, balonlar, ayıcıklar çok revaçta. Hepsi için hazırlıklarımızı yaptık. 2 gün önceki mezatta yüklü miktarda alışveriş yaptık. Şu anda tekrar geldim yeniden ürün almak için. Yaklaşık 1000 adet gül alımı yapacağız.”