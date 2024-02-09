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        Yalovalı hekim Kahramanmaraş'ta depremden sonra doğum yapan annelerin sevincine ortak oldu

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki hafta görev yapan Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hanife Rana Dural, "Depremin birinci yılında şu anda evler yapılmış ve teslim edilmiş. Yavaş yavaş yerleşmeye başlıyorlarmış. Çok sevindim böyle olduğunu duyunca." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:52
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        Yalovalı hekim Kahramanmaraş'ta depremden sonra doğum yapan annelerin sevincine ortak oldu
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki hafta görev yapan Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hanife Rana Dural, "Depremin birinci yılında şu anda evler yapılmış ve teslim edilmiş. Yavaş yavaş yerleşmeye başlıyorlarmış. Çok sevindim böyle olduğunu duyunca." dedi.

        Dural, gazetecilere, 6 Şubat 2023'teki depremlerden iki hafta sonra Pazarcık Devlet Hastanesi'ne giderek göreve başladığını söyledi.

        Tanık olduğu acılara ve zorluklara değinen Dural, "Olabildiğince çok hastaya, gebeye bakıp muayene etmeye çalıştım. Elim birilerine dokunmuştur. Çok etkileyici ve çok güzel bir tecrübeydi benim için. İki hafta kaldım." diye konuştu.

        Opr. Dr. Dural, 7'nci gebeliği olan kadına doğum yaptırdığı anı ve sonrasını unutamadığını dile getirdi.

        Dünyaya gözlerini yeni açan bebeği görünce farklı duygular hissettiğini vurgulayan Dural, şunları kaydetti:

        "Ben daha önce 1999 Marmara Depremi'ni yaşadım, çocuktum. Orada o anı yaşayınca o sesi ve tekrar deprem oldu 5,1 şiddetinde bir deprem ben çalışırken. O insanların az çok ne yaşadığını tahmin edebiliyorum. Ben o kadar yüksek bir şekilde bir şey yaşamadım. O an çok çaresizdik ama herkes bir aradaydı. Orada hala sekreter bir hanımla görüşüyorum. Benim yanıma yolluklar yapmış göndermişti. Şimdi hala mesajlaşıyoruz. Belki onun gebeliğini ben takip edeceğim. Bir yıl geçti. Bölgede görüştüğüm sekretere yazdım, 'Nasılsınız, bir şeye ihtiyacınız var mı, her şey yolunda mı?' diye. Depremin birinci yılında şu anda evler yapılmış ve teslim edilmiş. Yavaş yavaş yerleşmeye başlıyorlarmış. Çok sevindim böyle olduğunu duyunca. Tabii kendi evleri, sıcak yuvaları gibi olmaz ama çadırdansa şu anda dört duvar arasında olmaları, daha güvende olmaları beni de sevindirdi, çok mutlu oldum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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