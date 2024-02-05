Yalova'da sahipsiz kedinin midesinden saç tokası çıkarıldı

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kedinin müdürlüğe gelen bir aile tarafından sahiplenildiği belirtildi.

Vatandaşlar tarafından bulunarak Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirilen sahipsiz bir kedinin yapılan kontrast röntgen çekiminde midesinde yabancı bir cisim tespit edildi.

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