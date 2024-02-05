Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da sahipsiz kedinin midesinden saç tokası çıkarıldı

        Yalova'da midesinde cisim tespit edilen kediye yapılan müdahalede yaklaşık 6 santimetre uzunluğunda saç tokası çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 20:25 Güncelleme: 05.02.2024 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da sahipsiz kedinin midesinden saç tokası çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da midesinde cisim tespit edilen kediye yapılan müdahalede yaklaşık 6 santimetre uzunluğunda saç tokası çıkarıldı.

        Vatandaşlar tarafından bulunarak Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirilen sahipsiz bir kedinin yapılan kontrast röntgen çekiminde midesinde yabancı bir cisim tespit edildi.

        Tetkikler sonrası operasyon yapan hekimler, kedinin midesinde bulunan ve yaklaşık 6 santimetre uzunluğundaki saç tokasını çıkardı.

        Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kedinin müdürlüğe gelen bir aile tarafından sahiplenildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı
        Eşi ve kayınpederini vurup kendi canına kıydı
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Uçan Balıklar
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Uçan Balıklar
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Algı davası
        Algı davası
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Yalova'da 7 tersane işçisi, karbonmonoksit gazından etkilendi (2)- Yeniden
        Yalova'da 7 tersane işçisi, karbonmonoksit gazından etkilendi (2)- Yeniden
        7 işçi kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlendi
        7 işçi kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlendi
        Yalova'da bir otelde kalan 7 işçi karbonmonoksit gazından etkilendi
        Yalova'da bir otelde kalan 7 işçi karbonmonoksit gazından etkilendi
        Yalova'da şahin ve kuzgunların yem kapma mücadelesi fotokapanla görüntülend...
        Yalova'da şahin ve kuzgunların yem kapma mücadelesi fotokapanla görüntülend...
        Yalova merkezli 2 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi tutukland...
        Yalova merkezli 2 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi tutukland...
        Yalova'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan aile kurtarıldı
        Yalova'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan aile kurtarıldı