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        Yalova'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan aile kurtarıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çıktıkları yayla yolunda karda mahsur kalan 5 kişilik aile, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:55 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:07
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        Yalova'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan aile kurtarıldı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çıktıkları yayla yolunda karda mahsur kalan 5 kişilik aile, ekiplerce kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Esenköy beldesindeki Karlık Yaylası'na çıkan aile, araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur kaldı.

        Aile bölgede telefonların çekmemesi üzerine geceyi araçta geçirdi. Havanın aydınlanmasıyla bir süre yürüyen aile üyeleri, telefon çeken bir bölgeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

        19 saat boyunca mahsur kalan aile, bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ve Esenköy Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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