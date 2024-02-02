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        Yalova'da 7 tersane işçisi, karbonmonoksit gazından etkilendi (2)- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:00
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        Yalova'da 7 tersane işçisi, karbonmonoksit gazından etkilendi (2)- Yeniden
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        Yazıişleri müdürlerine

        Haberimizi, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz....

        YENİDEN

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        Hasan BOZBEY/YALOVA,

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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