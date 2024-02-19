Yalova'da çınar ağacına çarpan araç yan yattı
Yalova'nın Termal ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek çınar ağacına çarpan hafif ticari araç yan yattı.
Yalova'nın Termal ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek çınar ağacına çarpan hafif ticari araç yan yattı.
Yalova-Termal kara yolunda inşaat işçilerinin bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çınar ağacına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçtaki 6 işçi kazayı hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Yan yatan araç çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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