Yalova'da çınar ağacına çarpan araç yan yattı

Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçtaki 6 işçi kazayı hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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