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        Yalova'da bacadan kaynaklanan yangın maddi hasara neden oldu

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde 4 katlı binanın bacasından kaynaklanan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:06 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:06
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        Yalova'da bacadan kaynaklanan yangın maddi hasara neden oldu
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        Yalova'nın Armutlu ilçesinde 4 katlı binanın bacasından kaynaklanan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Armutlu ilçesinde İskele Meydanı'nda bulunan bir binanın çatı katında bacadan kaynaklandığı belirtilen yangın, kısa sürede çatı katını sardı.

        Kimsenin yaralanmadığı yangına müdahale eden Armutlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürdü.

        Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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