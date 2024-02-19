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        Yalova'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 17:04 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:23
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        Yalova'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu Yalova'da satacakları bilgisi üzerine O.Y. ile D.G'nin bulunduğu otomobili takibe aldı.

        Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, narkotik dedektör köpeği "Zeytin" eşliğinde yaptıkları aramada 115 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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