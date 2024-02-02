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        Yalova'da bir otelde kalan 7 işçi karbonmonoksit gazından etkilendi

        Yalova'daki bir otelde kalan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 tersane işçisi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:10 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:17
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        Yalova'da bir otelde kalan 7 işçi karbonmonoksit gazından etkilendi
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        Yalova'daki bir otelde kalan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 tersane işçisi hastaneye kaldırıldı.

        Altınova ilçesindeki bir otelde kalan tersane işçilerinden 7'sinin zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri tespit edilen işçiler, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ise işçilerin kaldığı bölümlerde gaz ölçümü gerçekleştirdi.

        Hayati tehlikesi bulunmayan işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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