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        7 işçi kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlendi

        YALOVA'nın Altınova ilçesinde, 7 tersane işçisi, kaldıkları otelde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:40
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        7 işçi kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlendi
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        YALOVA'nın Altınova ilçesinde, 7 tersane işçisi, kaldıkları otelde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Altınaova ilçesindeki tersanede çalışan 7 işçi, kaldıkları otelde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçiler, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan işçiler bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. AFAD ekipleri ise otelde gaz ölçümü yaptı. 

        Yalova AFAD Müdürlüğü´nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "112 Acil Çağrı Merkezi tarafından alınan; Altınova Digikent Otel'de karbonmonoksit gazından zehirlenme ihbarı üzerine, KBRN ekibimiz ve Altınova İlçe Jandarma ekipleri olay yerine ivedilikle intikal etmiştir.  Gerekli ölçümler yapılıp raporlanması yapılmıştır. Karbonmonoksit gazından etkilenen 7 vatandaşımız sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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