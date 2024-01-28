Yalova Termal Kaplıcaları'ndaki 120 yıllık "Fransız evi" restorasyonla geleceğe taşınacak

SITKI YILDIZ - Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Yalova'nın Termal ilçesinde Osmanlı döneminde inşa edilen 120 yıllık "Fransız evi"nin korunarak geleceğe miras bırakılması için hazırlanan restorasyon projesi onaylandı.

Roma, Bizans ve Osmanlı zamanındaki önemini Cumhuriyet döneminde de sürdüren, Sağlık Bakanlığına bağlı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi, il merkezine 12 kilometre uzaklıkta 3 bin 600 dönüm alanda yer alıyor.

Kurşunlu Hamam ve diğer yapılarla hizmet veren işletmede kullanım dışı kalan "Fransız evi", 1900'lü yılların başında tesisi işleten Fransız aile için inşa edildi.

Tek katlı sivil mimari örneği 120 yıllık yapıyı gelecek nesillere aktarmak için ilgili kurumlarla çalışma başlatan İl Özel İdaresi, restorasyona kısa sürede başlayarak binayı müzeye dönüştürmeyi hedefliyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AA muhabirine, Yalova'nın çok önemli bir turizm bölgesi olduğunu söyledi.

Turizmde Yalova'nın görünen yüzü Termal Kaplıcaları'nın Romalılardan itibaren cazibesini koruduğunu belirten Soygüzel, "İl Özel İdaresi olarak Yalova'mızın kültürel mirasının ortaya çıkarılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıyla ilgili çalışma yürütüyoruz. Bu anlamda Termal'imizde de Sultan 2. Abdülhamid döneminde termal tesisin işletmeciliğini yapan Fransız aileye ait olan ve Fransız evi olarak bilinen bu tarihi yapıyı restore etmeye karar verdik." dedi.

Soygüzel, restorasyon projesinin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını dile getirdi.

- Kiremitleri, kapı, panjur ve ahşap unsurları yurt dışından getirildi

Restorasyon için Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi ve Termal Belediyesi ile ortak hareket ettiklerini anlatan Soygüzel, şöyle devam etti:

"İnşallah birkaç hafta içerisinde restorasyon imalat ihalesini yaparak restorasyonuna başlayacağız. Bu çok önemli sivil mimari örneği kültür mirasımızı, yeniden Yalova'nın kültür hayatına, Termal'imizin turizm hayatına kazandırmış olacağız. Termal ile ilgili hazırda bir koruma imar planı var. Planda, bu yapıyla ilgili de öngörülmüş bazı fonksiyonlar var. Bu fonksiyonlar içinde müze de var. Restorasyon çalışması bittikten sonra diğer kurumlarla bir araya gelip yeni fonksiyonlar ekleyebilir miyiz diye değerlendireceğiz."

Soygüzel, yaklaşık 200 metrekarelik evdeki bazı malzemelerin 20'nci yüzyıl başlarında yurt dışından getirildiğini bildirdi.

Kiremitlerin Marsilya'dan getirilip çatıya konulduğunu kaydeden Soygüzel, "Orijinal ve burası için üretilmiş kiremitler bunlar ve bugüne kadar da kalmış. Kapıları, panjurları, ahşap unsurları da aynı şekilde yurt dışından getirilmiş." ifadesini kullandı.

Çok hassas, titiz bir restorasyon projesi hazırlandığını vurgulayan Soygüzel, aslına uygun yürütülecek çalışma kapsamında kullanılabilecek orijinal parçaların değerlendirileceğini belirtti.

Termal Belediye Başkanı Hüseyin Sinan Acar da ilçenin geçmişinin 4 bin yıl öncesine dayandığına işaret etti.

"Fransız evi"nin restorasyonla müzeye dönüştürülmesinin bölgeye katkı sağlayacağını anlatan Acar, "Kurucu belediye başkanımız ve güreşte 1967-1968 yıllarında Avrupa şampiyonu olan Süleyman Sırrı Acar anısına müze yapmayı düşünüyorduk. Şimdi Roma döneminden kalma kalıntıları da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Termal Belediyesi olarak ortaklaşa bir çalışma yürütüp burada sergilemeyi düşünüyoruz." diye konuştu.