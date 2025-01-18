Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı

        AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde Selihan Dicle Şimşek Battal yeniden partinin il kadın kolları başkanlığına seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 19:33 Güncelleme: 18.01.2025 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı
        ABONE OL

        AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde Selihan Dicle Şimşek Battal yeniden partinin il kadın kolları başkanlığına seçildi.

        Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki kongrede konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Ataseven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kadınların 23 yıldır toplumun her alanında olduğu gibi siyasette yer aldığını söyledi.

        Ataseven, AK Parti Kadın Kolları'nın 5,5 milyonu aşan üyesiyle dünyada ve Türkiye'de birçok siyasi partinin toplam üye sayısından daha fazla teşkilatlanmaya sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Kongrelerde partimiz geçmişin tecrübelerinden faydalanarak geleceğin yenilikleriyle buluşmaktadır. İnsanı her zaman merkeze alan AK Parti, kadını ve aileyi güçlendiren politikaları temel gayesi olarak görmüştür. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir.' anlayışıyla partimiz kurulduğu günden bugüne eğitim, temel haklar, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılım başta olmak üzere kadınlar için pek çok kazanımı hayata geçirmiştir."

        AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise kadın kollarının, her seçimde sahadaki çalışmalarıyla, AK Parti ve demokrasinin tehlikeye düştüğü zamanlarda güçlü iradeleriyle partilerinin yanında yer aldıklarını vurguladı.

        2002 yılında Yalova Kadın Kollarının kurucu başkanlığını da yaptığını belirten AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol da kadın kollarının kendisi için umut, alın teri, heyecan ve elleriyle büyüttüğü kutsal davası olduğunu ifade etti.

        Dünyadaki gelişmelere de değinen Akyol, "Kovid salgınları, Rusya savaşı üçüncü yılına giriyor. 13 yıldır Suriye'deki mezalim, işkence Elhamdülillah yeni bitti. Bunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın, ekibinin, dışişleri, milli savunmanın çok çok büyük katkıları var. İnşallah Gazze'deki, Filistin'deki zulüm de sona erdi. Bunları da imzalayarak karar aldıktan sonra orası da barış içerisinde olacak ve bu süreci de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

        Konuşmalar sonrası tek liste ile gidilen seçimde, AK Parti Yalova Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek Battal tekrar seçildi.

        Kongreye, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Trump'tan göçmenlere ilk hafta operasyonu
        Trump'tan göçmenlere ilk hafta operasyonu
        Avcı iken av oluyordu!
        Avcı iken av oluyordu!
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Dublörü vefat etti
        Dublörü vefat etti
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Yalova'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Yalova'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Yalovaspor Basketbol - Manisa Basket: 79-74
        Yalovaspor Basketbol - Manisa Basket: 79-74
        Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Yalova'da 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Yalova'da 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        MÜSİAD Yalova Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        MÜSİAD Yalova Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı