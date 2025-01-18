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        Yalova'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 15:35 Güncelleme: 18.01.2025 - 15:35
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        Yalova'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 UV 004 plakalı tır, Kocaeli istikametine seyir halindeyken Kaytazdere beldesinin ışıklar mevkisinde refüje çıkarak devrildi.

        Araç içinde sıkışan sürücü, ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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