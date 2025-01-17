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        Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

        YALOVA'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen biri kadın 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken; operasyonda 9,730 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 21:45 Güncelleme: 17.01.2025 - 21:50
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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        YALOVA'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen biri kadın 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken; operasyonda 9,730 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

        Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, C.Ö. ve A Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde gerçekleştirilen aramalarda bahçe içinde özel olarak saklanmış vaziyette, 9,730 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

        Olayla ilgili C.Ö. ve A.Ö. isimli şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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