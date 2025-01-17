Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:90.Yıl
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal, Uğur Akyıldız
Yalovaspor Basketbol: McConico 6, Peterka 7, Johnson 20, Ege Özçelik 4, Nichols 9, Kadir Bayram 3, Krampelj 16, Sherfield 14
Manisa Basket: White 14, Saben Lee 10, Yunus Emre Sonsırma 9, Besson 16, Acuil 14, Thomas 5, Pickett 2, Leon Harun Apaydın, Chiozza 4
1. Periyot: 23-19
Devre: 41-37
3. Periyot: 52-59
YALOVA
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