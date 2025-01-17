MÜSİAD Yalova Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Boykot çok kıymetlidir, değerlidir ama biz iş adamları olarak diyoruz ki en iyi boykot üretmektir, üretirsek bir başkasının malına ihtiyaç duymayız, almayız. Nasıl bu başarıyı İHA'larda, SİHA'larda yaşadıysak, bütün sektörlerde bu başarıyı yakalamak zorundayız." dedi.

MÜSİAD Yalova Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kadıköy beldesinde bir otelde düzenlenen toplantı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. MÜSİAD tarihine ilişkin tanıtım filmi gösterildi.

Asmalı, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın sadece bir iş insanları derneği olmadığını, aynı zamanda bir medeniyet hareketi olduğunu söyledi.

Adil bir dünyanın inşası için çalışırken hem ekonomik hem insani değerleri yücelten bir davanın temsilcileri olduklarını ifade eden Asmalı, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar her zaman mazlumun sesi, hakkın savunucusu olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Asmalı, Gazze'de 466 gündür İsrail'in soykırım uyguladığını, üçüncü yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı, Kovid-19 salgını ve ticaret savaşlarının, yorgun ve gergin olan küresel gündemi daha da sıkıştırdığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Küresel ekonomik parçalanma riskinin her geçen gün daha da derinleştiği mevcut konjonktür içinde Türkiye, bilhassa son 20 yılda elde ettiği siyasi ve ekonomik tecrübesi, 100 yılı aşan üretim becerisiyle bölgesinin en etkin gücü olmayı başarmıştır. Zalim Esad rejiminin yıkılmasıyla birlikte Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılandırma sürecinin de en önemli aktörüdür Türkiye. Bu pozisyonda 2025 yılı içinde de perçinleyerek devam ettirecektir. Bizler Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunun, 784 bin kilometrekarelik yüz ölçümünden çok daha fazla anlam ifade ettiğinin farkındayız. Türkiye Yüzyılı'nın temelini oluşturan bu düşünceyle MÜSİAD olarak hem 2025 yılına hem de devam eden döneme büyük umutlarla bakıyoruz."