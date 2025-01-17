Yalova'da 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik dedektör köpeği "Zeytin" ile yapılan aramalarda, şüphelilere ait bir evin bahçesinde üstü sac ile kapatılmış torbada 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bu kapsamda yürütülen operasyonda şüpheliler C.Ö. ve A.Ö. gözaltına alındı, ikametlerinde arama yapıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde nakli, sevkiyatı ve ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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