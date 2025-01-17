Yalovaspor Basketbol - Manisa Basket: 79-74
SALON:Yalova 90.
SALON:Yalova 90. Yıl
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal, Uğur Akyıldız
YALOVASPOR BASKETBOL: Nichols 9, McConico 6, Johnson 20, Krampelj 16, Sherfield 14, Ege Özçelik 4, Peterka 7, Kadir Bayram 3
MANİSA BASKET: White Jr 14, Emre Sonsırma 9, Besson 16, Lual-Acuil Jr 14, Lee 10, Thomas 5, Chiozza 4, Pickett 2
1'İNCİ PERİYOT: 23-19
DEVRE: 41-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-59
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 15’inci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Manisa Basket'i 79-74 yendi.
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