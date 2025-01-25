Yalova'da rögardan mavi renkli su taştı

Sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bulunan taşkınla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı.

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