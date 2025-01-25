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        Yalova'da rögardan mavi renkli su taştı

        Yalova'da sanayi kuruluşlarına yakın bölgedeki bir rögardan mavi renkli su taştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 18:54 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:54
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        Yalova'da rögardan mavi renkli su taştı
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        Yalova'da sanayi kuruluşlarına yakın bölgedeki bir rögardan mavi renkli su taştı.

        Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bir rögardan mavi renkli su taştığı görüldü.

        Rögardan taşan mavi su vatandaşlar tarafından görüntülendi.

        Sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bulunan taşkınla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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