Yalova'da rögardan mavi renkli su taştı
Yalova'da sanayi kuruluşlarına yakın bölgedeki bir rögardan mavi renkli su taştı.
Yalova'da sanayi kuruluşlarına yakın bölgedeki bir rögardan mavi renkli su taştı.
Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bir rögardan mavi renkli su taştığı görüldü.
Rögardan taşan mavi su vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Sanayi kuruluşlarına yakın bölgede bulunan taşkınla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı.
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