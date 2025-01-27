Milli yüzücülerden etkilenerek başladığı yüzmede 35 madalya kazandı

SITKI YILDIZ / ONUR ERDİK - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile 35 madalya sayısına ulaşan 27 yaşındaki zihinsel engelli yüzücü Zeki Şahin Oruç, milli formayı giyerek uluslararası alanda Türki Bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Yaklaşık 2,5 yıl önce çalışmaya başlayan engelli yüzücü Zeki Şahin Oruç, yüzmedeki başarısının yanında iş yerindeki çalışma azmiyle de mesai arkadaşlarına örnek oluyor.

Görev alanına sabah 08.00'de giderek çalışmaya başlayan Oruç, mesaisinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı havuza giderek antrenman yapıyor.

Antrenörü Abdullah Oran ile hazırlıklarını sürdüren Oruç, milli formaya ulaşma hedefiyle çalıxşmalarına devam ediyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen yarışmada 50 metre kelebekte altın madalya kazanan Oruç, Avrupa'da Türk Bayrağı'nı dalgalandırmanın hayalini kuruyor.

2011 yılında ekranlardan izlediği milli yüzücülerden etkilenerek spora başlayan Oruç, AA Muhabirine, çalıştığı şirkette mutlu olduğunu ve çok güzel zaman geçirdiğini, şirket yetkililerinin verdiği destekle daha büyük hedeflere odaklandığını söyledi.

Oruç, "Ekip arkadaşlarımı çok seviyorum. İnşallah emekli olana kadar burada çalışırım. Şampiyon olduğumda arkadaşlarım beni tebrik etti. Sevindiler, duygulandılar, sevinç gözyaşları akıttılar. Beni destekledikleri için çok mutluyum. Ekip arkadaşlarımı çok seviyorum. Hayallerimi de daha da ileri taşımayı istiyorum." diye konuştu.

-"Özel çocuklarınıza, özel sporcularınıza destek verin"

Ordu'da 2017'de düzenlenen 1500 metrede Türkiye Şampiyonu olan Oruç, katıldığı yarışmalarda 14 altın, 16 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

"Özel çocuklara, özel sporculara destek verin." diyen Oruç, "Onları kırmayın, onları çok sevin. Özel sporcuların bir abisi olarak söylüyorum. Onlara yüzme iyi gelir. Hemen yüzmeye başlasınlar. Alttan gelen özel sporculara tavsiye ediyorum. Buradan yeni Türkiye Şampiyonları çıkabilir. Biz de Yalova'yı temsil etmek istiyoruz." dedi.

Oruç ile 2016 yılında havuzda tesadüfen tanıştığını anlatan antrenörü Abdullah Oran ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şahin'deki ışığı gördükten sonra yaklaşık 8 yıldır beraber yol alıyoruz. Antrenörden öte abi kardeş gibiyiz. Bizim için özel sporcular yüzme branşında ilimizde faaliyet gerçekleşmeye başladı. Önümüzdeki dönemlerde daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum. Şahin ile haftada 3-4 antrenman periyodu düzenliyoruz. Havuzun uygun olması durumunda antrenman sıklığını arttırabiliyoruz. Müsabaka sonrası artık kara çalışması ve fizyolojik olarak kilomuzu kontrol etmek açısından tedbirlerimizi alıyoruz."

- Mesai arkadaşları da mutluluğuna ortak oluyor

İşyerinde Oruç'a büyük destek veren ve manevi anlamda sürekli yanında olan mesai arkadaşları da onun başarısıyla gurur duyuyor.

Muhammed Ceylan, 2,5 yıldır birlikte çalıştığı Oruç'un kendilerine büyük değer kattığını söyledi.

Ceylan, "O bizim medarı iftiharımız, bizim gurur kaynağımız. Ekip olarak onu çok seviyoruz. Bir sonraki madalyasını dört gözle bekliyoruz. Kurumda bazen Şahin'im, bazen şampiyonum diye çağırıyoruz onu. Ayrıca işte de gayet başarılı bir arkadaşımız. Verilen görev ve sorumlulukları hakkıyla yerine getiriyor. Onunla çalışmaktan keyif alıyoruz. Şimdi Türkiye Şampiyonu oldu. Avrupa ve dünya Şampiyonluğu da bekliyoruz ondan. Bir sonraki hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarından Hande Kurban da Oruç'un azimli ve çalışkan olduğunu vurgulayarak "Çok seviyoruz kendisini. Türkiye Şampiyonu oldu. Kendisini tebrik ettik. Onun adına da çok sevindik. Onunla zaman çok keyifli geçiyor. Bize hedeflerinden, hayallerinden bahsediyor. Çok iyi yerlere geleceğinden de eminiz." diye konuştu.