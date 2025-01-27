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        Ünlü İtalyan şefin oğluna bıçaklı saldırı!

        İstanbul Kadıköy'de bir bit pazarında tam bir dehşet yaşandı. Olayda Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu olan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kendisine laf atan bir kişi tarafından 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 12:28 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:28
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        İtalyan şefin oğluna saldırı!
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        Kadıköy’deki bit pazarında 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kendisine laf atan bir kişi tarafından 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu olan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Ekol TV'de yer alan habere göre yaşanan dehşetin görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın koşarak Minguzzi'yi önce arkadan bıçakladığı daha sonra da bıçak darbelerine devam ettiği görülüyor. Saldırgan ise daha sonra koşarak olay yerinden kaçıyor.

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        5 KEZ BIÇAKLANDI

        24 Ocak'ta yaşanan olay, ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan gencin iki arkadaşıyla birlikte Kadıköy Salı Pazarı'nda kaykay malzemesi almak için alışveriş yaptığı sırada gerçekleşti. İddialara göre, bir kişi Minguzzi’ye "Çok yakışıklısın" diyerek laf attı. Minguzzi'nin sakin bir şekilde "Pardon kardeşim" demesi üzerine saldırgan, "Ben nereden senin kardeşin oluyorum" diyerek bıçakla saldırdı.

        Göğsüne aldığı 5 bıçak darbesiyle yere yığılan Minguzzi'ye ilk müdahaleyi olay yerindeki bir kadın doktor yaptı. Hastaneye kaldırılan genç yoğun bakıma alındı. Olayın ardından harekete geçen polis, saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki B.B. ile 16 yaşındaki U.B.’yi kısa sürede yakaladı. İkisi de sabıkalı olan şüpheliler tutuklanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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