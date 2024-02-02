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        Haberler Gündem Güncel İngiliz öğretmen Katie Erorbay İstanbul'da vahşet kurbanı oldu! - Son dakika haberleri

        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!

        İstanbul Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmeni olan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, silahla öldürüldü. Öğretmeni öldüren katil zanlısı Mustafa G., kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 02.02.2024 - 12:10 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:10
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        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
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        Dehşete düşüren olay dün saat 15.20 sıralarında Kartal’da meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, dün saat 15.20 sıralarından okuldan çıktı.

        ARABADAN İNDİRİP ATEŞ AÇTI

        Aracına binen Erorbay’a yanaşan ticari taksi şoförü olduğu belirtilen Mustafa G., genç kadını zorla araçtan indirdi. Ardından tartıştığı kadına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Erorbay, hayatını kaybetti. Cinayetin ardından katil zanlısı Mustafa G., kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

        DAHA ÖNCE RAHATSIZ ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine çağrılan ambulansla Mustafa G. hastaneye kaldırıldı. İngilizce öğretmeni Erorbay’ın ise hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada, ticari taksicilik yapan Mustafa G.’nin öğretmen Erorbay’a takıntılı biri olduğu öğrenildi. Sık sık okul çıkışına gelerek kadını rahatsız ettiği öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

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        #son dakika
        #Katie Erorbay

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