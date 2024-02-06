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        Yalova Valisi Kaya, Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısında konuştu:

        Yalova Valisi Hülya Kaya, depremin hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu ve buna hazırlık yapılması gerektiğini belirterek, "Sadece bu kamu tarafında yapılan hazırlıkla da riskin yönetilmesi mümkün değil. Vatandaşlarımızın da bu riskin yönetilmesine dair işbirliği yapması gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:02 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:38
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        Yalova Valisi Kaya, Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısında konuştu:
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        Yalova Valisi Hülya Kaya, depremin hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu ve buna hazırlık yapılması gerektiğini belirterek, "Sadece bu kamu tarafında yapılan hazırlıkla da riskin yönetilmesi mümkün değil. Vatandaşlarımızın da bu riskin yönetilmesine dair işbirliği yapması gerekiyor." dedi.

        İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına başkanlık yapan Kaya, görevli hizmet gruplarının başkanlarından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Toplantı sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Kaya, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçtiğini ancak aynı acının aynı şekilde hissedilmeye devam edildiğini ifade etti.

        Geçen süreçte hem devletin hem milletin deprem bölgesindeki vatandaşların yanında her şekilde yer aldığını dile getiren Kaya, "Bu süreçte onların bir an önce normal bir yaşama geçebilmesi için devletimiz, milletimiz el birliğiyle elinden gelen çalışmaların tamamını gerçekleştirdi. Bugün açıkta kalan herhangi bir vatandaşımız yok, normal hayatına devam ediyor. İnşallah en kısa zaman içinde kalıcı konutlarına geçecekler." diye konuştu.

        Kaya, bu süreçte Yalova'nın, başta kamu kurumları olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarının deprem bölgesindeki vatandaşların her türlü ihtiyacına merhem olmak için elinden gelen gayreti gösterdiğini hatırlattı.

        - "Deprem hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeği, buna hazırlık yapmamız lazım"

        Yalova'da da deprem riskini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak istediklerini ve bugün bir araya gelerek yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Vali Kaya, şöyle konuştu:

        "Deprem hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeği, buna hazırlık yapmamız lazım. Sadece bu kamu tarafında yapılan hazırlıkla da riskin yönetilmesi mümkün değil. Vatandaşlarımızın da bu riskin yönetilmesine dair işbirliği yapması gerekiyor. Eğer evleri eskiyse, 1999 depremi öncesinde yapıldıysa bir an evvel kentsel dönüşüme girmesi konusunda gereken desteği vermesi gerekiyor.

        Yalovalı hemşerilerimize sesleniyorum; mutlaka evlerinizin güvenli olmasına özen gösterelim. Bununla ilgili yapılacak çalışmalara el birliği ile destek verelim ve çok büyük evlerde değil ama daha güvenli evlerde yaşayabilmemiz için biraz fedakarlık yapmamız lazım. Deprem gelmeden, sel gelmeden, afetler gelmeden gerekli önlemlerimizi alalım."

        -"Şu anda 100 blok kentsel dönüşüm için yıkım ruhsatı aldı, 25-30 blok yıkıldı"

        Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise büyük evler yerine küçük ama daha güvenli evlerde kalınabileceğini belirterek, kentsel dönüşümün önemine dikkati çekti.

        Yalova'nın birinci derece deprem bölgesinde bulunduğunu ve bu konuda ciddi çalışmalar yürüttüklerini anlatan Tutuk, şunları kaydetti:

        "Meclisimizin aldığı bir kararın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz 5 ve 6 katlı binaların kentsel dönüşüme girmesinde. Şu anda 100 blok kentsel dönüşüm için yıkım ruhsatı aldı, 25-30 blok yıkıldı ve inşaat çalışmalarına başlanacak. Bunun ivedilikle diğer tüm bloklarda uygulanması için Yalova Belediyesi olarak biz tüm imkanları, fırsatları veriyoruz.

        Önümüzdeki dönem yapacağımız en büyük kentsel dönüşüm hamlemiz stok konut olacaktır. Bir stok konut projemiz var yaklaşık 400-500 daire. Kentsel dönüşüme giren vatandaşlarımızı, kira ödemesin diye oraya almak istiyoruz veya takas sistemiyle eski dairelerle yeni daireleri takasla... Yalova Belediyesinin böyle bir kentsel dönüşüm hamlesi olacak önümüzdeki dönem. Bunu başarabilirsek vatandaşlarımızın gayretiyle, devletimizin imkanlarını kullanarak şehrimizi depreme hazır hale getirmek istiyoruz."

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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