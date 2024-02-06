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        Yalova'da kendisini yorganla kamufle ederek hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Yalova'da kendisini yorganla kamufle ederek iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:30 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:30
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        Yalova'da kendisini yorganla kamufle ederek hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Yalova'da kendisini yorganla kamufle ederek iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Yalova'da iki ayrı iş yerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

        İş yerlerinden 2 dizüstü bilgisayar, klarnet, 3 bin 500 lira, 8 şişe içki, 89 paket sigara, gıda, ambalaj ve kırtasiye malzemeleri çalındığını tespit eden ekipler, 7 ikamet, 9 iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını inceledi.

        Yapılan incelemelerde kendisini kamufle etmek için yorgan kullanarak hırsızlık yapan şüphelinin A.S. olduğu tespit edildi.

        Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli, Çınarcık ilçesinde belirlenen adreste gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen A.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Operasyonda ele geçilen dizüstü bilgisayar ve klarnet dışındaki diğer malzemeler iş yeri sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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