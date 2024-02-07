Yalova'da kumar oynarken yakalanan 8 kişiye para cezası uygulandı

İşletme sahiplerine "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem gerçekleştiren ekipler, burada kumar oynayan 8 kişiye de 51 bin 400 lira para cezası kesti.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 2 işletmede kumar oynandığını tespit etti.

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