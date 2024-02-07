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        Yalova'da kumar oynarken yakalanan 8 kişiye para cezası uygulandı

        Yalova'da kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:55 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:01
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        Yalova'da kumar oynarken yakalanan 8 kişiye para cezası uygulandı
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        Yalova'da kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza uyguladı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 2 işletmede kumar oynandığını tespit etti.

        İşletme sahiplerine "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem gerçekleştiren ekipler, burada kumar oynayan 8 kişiye de 51 bin 400 lira para cezası kesti.

        Ekipler, ayrıca kumar oynandığı belirtilen işletmeleri geçici süreyle kapattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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