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Yalovalı gönüllüler oyuncak tamir ederek çocukları sevindirmek için seferber oldu

Belediye tarafından 3 ay önce başlatılan kampanyaya şu ana kadar bağışlanan 5 bin civarında oyuncaktan tamiri gereken 3 bine yakını, emekli vatandaşların desteğiyle yeni sahiplerine ulaştırılacak hale getiriliyor. Proje koordinatörü Aytekin Vural: "Türkiye'nin farklı illerinden de oyuncaklar geliyor. Yurt dışından tatile geldiklerinde beraberinde oyuncaklarını getirmek isteyenler oluyor"

Yalovalı gönüllüler oyuncak tamir ederek çocukları sevindirmek için seferber oldu
AA

Yalova Belediyesinin "Sıfır Atık Projesi" kapsamında başlattığı kampanyaya bağışlanan oyuncaklardan onarılması gerekenler için çoğunluğu emekli 200'e yakın kent sakini gönüllü oldu.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un öncülüğünde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce 3 aydır yürütülen "Eski Oyuncağını Getir, Yenileyelim" adlı kampanya yeni bağışlarla büyüyor.

Evlerindeki kırık veya kullanım dışı oyuncakları bağışlamak isteyen çocuklar, aileleri aracılığıyla proje birimine ulaşıyor. Sıfır Atık Projesi olduğundan motorlu araç kullanmayan kampanyada görevli ekip, bisikletleriyle giderek oyuncakları alıyor. Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde toplanan oyuncaklardan tamiri gerekenler, gönüllüler tarafından onarılarak çocuklara hediye ediliyor.

Tutuk, AA muhabirine, belediye olarak Sıfır Atık Projesi kapsamında 5 ayrı çalışma başlattıklarını söyledi.

Bunlardan birinin eski oyuncaklarla ilgili olduğunu belirten Tutuk, "Oyuncaklar kırık olabiliyor. Gönüllülerimiz oyuncaklarımızın bakımını, onarımını yapıyor ve tekrar kullanılacak hale getiriyor. Biz de 23 Nisan'da bu binlerce oyuncağımızı çocuklarımızla buluşturmayı düşünüyoruz." dedi.

- Sokak hayvanlarını besleyen çocuklar da gelip oyuncak alabilecek

Proje koordinatörlüğünü üstlenen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Aytekin Vural da salgından dolayı gönüllülerin evlerinde daha fazla zaman geçirdiğini dile getirdi.

Vural, "Toplanan oyuncakların onarım ve temizlemesini yapıyorlar. İşlemi biten oyuncakları merkezde bir araya getirerek çocuklara kazandıracağız. Şu an 5 bin civarında oyuncak toplandı. Bunların 3 bine yakını tamir için gönüllülerde. Daha iyi durumda olan oyuncakları merkezde tutuyoruz." diye konuştu.

Vural, projede çocuklara hayvan sevgisi kazandırmayı da amaçladıklarını anlattı.

Sokakta hayvan besleyen çocukların, istediği oyuncağı ücretsiz alabileceğini bildiren Vural, "Projemiz büyüyerek devam edecek. Türkiye'nin farklı illerinden de oyuncaklar geliyor. Yurt dışından tatile geldiklerinde beraberinde oyuncaklarını getirmek isteyenler oluyor. Bu bize müthiş bir zevk veriyor. Bir çocuğun yüzündeki bir gülücük olabilmek gerçekten çok önemli." ifadelerini kullandı.

- "Çocukları sevindirmek, mutlu etmek güzel bir şey"

Gönüllü tamircilerden emekli polis memuru Veli Aydoğan, oğluna çocukluğunda oyuncak aldığında, bu imkanı bulunmayan minikleri düşünerek hüzünlendiğini belirtti.

Projeden dolayı belediye yetkililerine teşekkür eden Aydoğan, "Elimizden geldiğince oyuncakları onararak katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çok isteyip de oyuncak alamayan aileler var. En azından bu oyuncakları onarıp onların o güzel çocuklarını sevindirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Latif Sungur da boş zamanlarını değerlendirmek için arkadaşlarıyla oyuncak tamir ettiğini dile getirdi.

"Çocukları sevindirmek güzel bir şey." diyen Sungur, çöpe gidecek oyuncakların geri dönüşümünü sağlamaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Tanju Gülbayoğlu ise onarımının ardından oyuncak hediye edilen çocuklardan gelen mesajları görünce mutluluklarının bir kat daha arttığını ifade etti.

Eskiyen ve kırılan oyuncaklarını bağışlayan 7 yaşındaki Muhammed Kılıç ise "Oyuncaklarımın tekrar yapılacak olması iyi hissettirdi. Çevreyi de korumuş oluyoruz. Oyuncaklarımızı böyle geliştirmiş oluyoruz." diye konuştu.

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