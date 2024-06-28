Prenses Diana'nın kıyafet ve mektupları 164 milyon liraya satıldı

Prenses Diana'nın 1986'da ve 1987'de Kraliyet Opera Binası'ndaki Cinderella performansını seyrederken olmak üzere iki kez giydiği Murray Arbeid imzalı gece mavisi askısız elbisesi da tahminlerin üzerine çıktı. Elbise, beklenenin 4 katına, yani 780 bin dolara satıldı.