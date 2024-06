Dünyanın takip ettiği Biden-Trump münazarasında 'İstanbul' reklamı ilk sırada yayınlandı

Kültür Bakanlığı'nın hazırladığı 'İstanbul' reklamı, dünyanın her yerinden takip edilen Başkan Biden ve Trump arasındaki münazarada reklam sırasının en başında yayınlandı.

Yayıncı CNN kanalının, reklam arası vermesinden hemen sonra yayınlanan 'İstanbul' reklamında "İstanbul is the new cool" mottosuna yer verilirken, reklam Ayasofya ile başlıyor, Kız Kulesi ile devam ediyor.

İstanbul'un tarihi noktalarına, Boğaz'a ve gastronomik zenginliklerine yer verilen reklamda, Atatürk Kültür Merkezi ve Dolmabahçe Sarayı da yer alıyor.

Reklam, goturkiye.com ile son buluyor.