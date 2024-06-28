Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dünyanın takip ettiği Biden-Trump münazarasında 'İstanbul' reklamı ilk sırada yayınlandı | Dış Haberler

        Dünyanın takip ettiği Biden-Trump münazarasında 'İstanbul' reklamı ilk sırada yayınlandı

        Dünya dün gece ABD Başkanı Biden ve eski başkan Trump'ın münazarasına kilitlenirken, Kültür Bakanlığı'nın hazırladığı 'İstanbul' reklamı, yayıncı kuruluş CNN'in reklam kuşağında ilk sırada yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 15:17 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür Bakanlığı'nın hazırladığı 'İstanbul' reklamı, dünyanın her yerinden takip edilen Başkan Biden ve Trump arasındaki münazarada reklam sırasının en başında yayınlandı.

        Yayıncı CNN kanalının, reklam arası vermesinden hemen sonra yayınlanan 'İstanbul' reklamında "İstanbul is the new cool" mottosuna yer verilirken, reklam Ayasofya ile başlıyor, Kız Kulesi ile devam ediyor.

        İstanbul'un tarihi noktalarına, Boğaz'a ve gastronomik zenginliklerine yer verilen reklamda, Atatürk Kültür Merkezi ve Dolmabahçe Sarayı da yer alıyor.

        Reklam, goturkiye.com ile son buluyor.

        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim? Haberi Görüntüle
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Diana için milyonlar harcandı
        Diana için milyonlar harcandı
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"