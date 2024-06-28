2020’den bu yana ilk kez! Joe Biden ve Donald Trump karşı karşıya

ABD 5 Kasım 2024’te gerçekleşecek başkanlık yarışına hazırlanıyor. En son 2020 Başkanlık Seçimi için 22 Ekim 2020’de karşı karşıya gelen Joe Biden ve Donald Trump, bu gece (TSİ 04.00) 2024 Başkanlık Seçimi için ilk kez kozlarını paylaşacak.

CNN’nin Atlanta merkezindeki stüdyosunda gerçekleşecek seçim tartışmasında iki rakip karşı karşıya gelecek.

TARTIŞMADA BAZI İLKLER YAŞANACAK 90 dakika sürecek tartışmada bu sene bazı ilkler yaşanacak. 1960'dan bu yana ilk kez seyircisiz gerçekleşecek tartışmada, Biden'ın talebi üzerine sadece söz alan konuşmacının mikrofonu açık tutulacak. Biden bu talebi Trump'ın araya girmelerini engellemek için yaptı. REKLAM Biden ve Trump, kürsüde ayakta durarak tartışacak ve yanlarına önceden yazılmış notlar almalarına izin verilmeyecek, sadece tartışmada not almaları için bir kalem, bir deste kağıt ve bir şişe su sağlanacak. Biden, adayların kapanış konuşmalarının sırasını ya da podyum pozisyonlarını belirlemek için yapılan yazı turayı kazandı. Biden, hakkını sahnede nerede yer alacağından yana kullandı.

ADAYLAR İLK KEZ BU KADAR ERKEN KARŞI KARŞIYA GELECEK Kasım ayında yapılacak seçimler için adaylar ilk kez bu kadar erken karşı karşıya gelecek. 81 yaşındaki Biden, günlerdir başkanların geleneksel olarak çekildiği "Camp David" yerleşkesinde danışmanlarıyla bu tartışmaya hazırlandı, eski Başkan 78 yaşındaki Trump ise haftayı seçim kampanyalarına katılarak geçirdi.