Dzeko için flaş iddia: O takımla anlaştı...
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Edin Dzeko ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yapılan habere göre Dzeko, Hajduk Split ile anlaştı. İşte detaylar...
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre; geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilere transfer olan ve gol yükünü çeken Edin Dzeko, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Tecrübeli santrforun yakın olduğu iddia edilen takımın Hajduk Split olduğu öne sürüldü.
YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
Hajduk yetkilileri ile görüşen Bosnalı golcü, transfer olmayı istediğini iletti. Hırvatlar ise oyuncu ile 2026 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalamayı düşünüyor.
Ayrıca Hajduk Split'in Fenerbahçe yönetimi ile anlaşmaya varmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan bilgiler arasında bulunuyor.
Bosna Hersekli futbolcu, geride kalan sezonda 46 maça çıktı ve Fenerbahçe'ye 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.